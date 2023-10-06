Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Güzelliği dikkat çekti!

Kendisinin evli olduğunu bilmeyenlere ve araştıranlara seslenen Diren Polatoğulları konuyla ilgili şu sözleri söylemişti: "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili. Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor."