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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM FRAGMANI | Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölümde neler olacak?

        Yalı Çapkını 49. yeni bölüm fragmanı: Yalı Çapkını 49. yeni bölümde neler olacak?

        Yalı Çapkını 48. son bölümü ile 1 Aralık Cuma akşamı izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşattı. Son bölümde; Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 08:12 Güncelleme: 02.12.2023 - 08:12
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        • 1

          Star TV ekranlarının her hafta cuma günü yayınlanan dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı araştırmaları arttı. Peki, Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 49. bölümde yaşanacaklar...

        • 2

          YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

          Star TV ekranlarında Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden üzerinden ulaşabilirsiniz.

          YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YALI ÇAPKINI 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır.

        • 4

          Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur.

        • 5

          Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir. Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister.

        • 6

          Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer. Suna ise radikal bir hamlede bulunur.

        • 7

          Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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        Terazi
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