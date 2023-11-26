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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 48. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını’nda bu hafta neler olacak?

        Yalı Çapkını 48. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını'nda bu hafta neler olacak?

        STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz Cuma günü 47. bölümü ile ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını 48. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını'nda bu hafta neler olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:55
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        • 1

          Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Binnur Kaya, Taro Emir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz gün 47. bölümü ile ekranlara geldi. Dizi hakkında araştırılan: "Yalı Çapkını 48. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını’nda bu hafta neler olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizn devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

          Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 48. bölümden tanıtım geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 3

          YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Seyran, Pırıl’ın Pelin’in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendisine tuzak kuranın da Pelin olduğunu düşünür. Şüpheleri güçlenen Seyran, Ferit ile konuşur ve bu durum Ferit’i oldukça sıkıntı içerisine sokar. Seyran tüm bu olayların üzerine çocuk yapma fikrine sıcak bakmaya başlar. Kazım, yıldırım nikahı ile Suna ve Kaya’nın düğününü planlar. Asuman ise Orhan ile Dicle’yi sarılırken görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar. Bölüm sonunda Pelin’in dayısı yalıyı basar ve herkes Pelin’i görür.

        • 4

          YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

          Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

          Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Öznur Serçeler, Binnur Kaya, Taro Emir, Buçe Buse Kahraman, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Diren Polatoğulları.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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