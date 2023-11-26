Yalı Çapkını 48. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını'nda bu hafta neler olacak?

YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran, Pırıl’ın Pelin’in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendisine tuzak kuranın da Pelin olduğunu düşünür. Şüpheleri güçlenen Seyran, Ferit ile konuşur ve bu durum Ferit’i oldukça sıkıntı içerisine sokar. Seyran tüm bu olayların üzerine çocuk yapma fikrine sıcak bakmaya başlar. Kazım, yıldırım nikahı ile Suna ve Kaya’nın düğününü planlar. Asuman ise Orhan ile Dicle’yi sarılırken görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar. Bölüm sonunda Pelin’in dayısı yalıyı basar ve herkes Pelin’i görür.