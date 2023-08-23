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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?

        Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayımlandı mı?

        Yalı Çapkını yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Yayın hayatına 23 Eylül 2022 tarihinde başlayan Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle sezon finali vermişti. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin izleyicileri ise "Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, yeni sezon fragmanı ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Yalı Çapkını 2. yeni sezon tarihine dair güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 17:09 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:09
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        • 1

          Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. OGM Pictures imzalı dizinin izleyicileri "Yalı Çapkını ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon tarihi ile ilgili detaylar...

        • 2

          YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Star TV dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Yalı Çapkını'nın Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

        • 3

          YALI ÇAPKINI 2. SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

          Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı henüz yayımlanmadı. Ancak Yalı Çapkını'nda başrollerden biri olan "Seyran Korhan" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, bir aksilik yaşanmazsa 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurdu.

        • 4

          YALI ÇAPKINI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

        • 5

          Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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