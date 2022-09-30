YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Korhan Ailesi; Suna yerine Seyran’ı ister. Kazım, bu teklife evet der demez hazırlıklar başlar. Seyran, bu karara itiraz etse de halası Hattuç’u da babası Kazım’ı da ikna edemez. Seyran; Ferit ile evlenmekten kurtulmak için Yusuf’tan kendisini kaçırmasını ister. Ferit ise hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündüğü için bu evliliği kafasına takmamaktadır. Hem Ferit hem de Seyran için bol aksiyonlu günler başlamak üzeredir.