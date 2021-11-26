Özellikle oyuncular hüzünlü sahnelerde ağlamak için fazladan çalışmak zorunda kalabilirler. Ağlamak, gülmek kadar kolay bir eylem olmaması nedeniyle yalandan ağlamanın yöntemleri araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
YALANDAN NASIL AĞLANIR?
Gerçek ya da hayali olan üzücü bir durumu düşünmek en etkili yöntemdir. Üzgün hissettiğin bir anıyı düşün ve o zaman hissettiğin duyguları hatırla ya da gerçek bir aynı yerine üzülmeni sağlayacak bir senaryo uydurabilirsin. Örneğin; evcil hayvanının veya bir yakınının ölümü, özlediğin biriyle veya bir şeyle ilgili bir hatıra ya da yaşadığın çok kötü bir ayrılık hadisesi üzgün hissetmeni sağlaması için düşünebilirsin.
Kendine ağlaman gerektiğini söylediğinde o anda ne hissetmen gerektiğine değil, sonuçlara odaklanmış olursun. Ağlamaya çalışmak yerine hissetmek istediğin duygulara, bedenine, nefesine ve ifadene odaklan.
Gözlerini açık tutmak kurumaya ve böylece vücudunun gözyaşı üretmesine neden olacaktır. Biriyle göz kırpmama oyunu oynadığını farz et ve gözlerini tutabildiğin kadar uzun süre açık tut. Gözyaşı gelmediyse ve gözünü kırpma isteği duyarsan gözlerini parmaklarınla açık tutabilirsin.
Yüzeysel nefesler almakta bir diğer etkili yöntemdir. Gerçekten ağladığın çoğu zaman stres nedeniyle çift nefes alırsın ya da hiperventilasyon denilen normalden daha derin ve hızlı nefesler alırsın. Gerçekten ağlıyormuş gibi yapmak için hızlı, yüzeysel nefesler alarak hiperventilasyon etkisi yaratmak ağlamana neden olacaktır. Bu yöntem, inandırıcılığına katkıda bulunmakla kalmayıp vücudunun gözyaşı üretmesini de sağlayacak.
Üzgün, ağlamaklı bir yüz ifadesi takınmakta etkili bir yöntemdir. Ağladığın zaman yüzünün ne hâle geldiğini düşün ve bu yüz ifadesini taklit etmeye başla. Abartılı şekilde oynamadığından ya da inandırıcılıktan uzak görünmediğinden emin olmak için ayna karşısında alıştırma yapabilirsin.
Farklı yöntemleri birleştirmek ağlamanı kolaylaştıracaktır. Zorla birkaç damla gözyaşı çıkarıp çıkaramadığını görmek için ayna karşısında her şeyi bir arada uygula. İlk seferde başaramazsan biraz gözyaşı çıkarabilinceye kadar her gün bunu denemeye devam et.
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