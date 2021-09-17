Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yalancı dizisinin Deniz'i Burçin Terzioğlu kimdir? İşte televizyonun tanıdık yüzlerinden Burçin Terzioğlu'nun hayatı

BURÇİN TERZİOĞLU BİYOGRAFİ

Burçin Terzioğlu 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugün 41 yaşında olan Burçin Terzioğlu sinema ve dizi oyuncusudur.

BURÇİN TERZİOĞLU NEREDEN MEZUN?

1980'li yıllardan itibaren oyunculuk yapan Burçin Terzioğlu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi alan henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle attı. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynadı.

BURÇİN TERZİOĞLU EVLİ Mİ?

Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlayan Burçin Terzioğlu 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. İkilinin evliliği 30 Haziran 2014 tarihinde sona erdi. Uzun bir süre Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu 2018'de İlker Kaleli'den ayrıldı.

BURÇİN TERZİOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Burçin Terzioğlu'nun bir süredir spor eğitmeni Umut Duygu ile adı anılıyor.

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