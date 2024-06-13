Yalan Dünya hangi yıl yayınlandı? Yalan Dünya dizisi kaç bölüm, konusu ne?

"Yalan Dünya," 2012 yılında Türk televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan bir komedi dizisidir. Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Dizinin eğlenceli senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve komik olay örgüsü, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştır. Bu yazımızda, "Yalan Dünya" dizisinin yayın yılı, konusu, oyuncuları ve bölüm sayısı hakkında detaylı bilgileri ele alacağız.

Yalan Dünya Hangi Yıl Yayınlandı?

"Yalan Dünya", Türk televizyonunun sevilen komedi dizilerinden biridir ve Gülse Birsel tarafından kaleme alınmıştır. Dizi, İstanbul'un Cihangir semtinde aynı apartmanda yaşayan, farklı hayatlara sahip bir grup insanın komik ve eğlenceli hikayelerini anlatır. Dizinin ana karakterleri, başarılı bir senarist olan Deniz, onun sevgilisi oyuncu Rıza ve apartmandaki diğer komşularıdır. Deniz ve Rıza'nın ilişkisi, apartmandaki komşuların hayatları ve günlük yaşantılarındaki komik olaylar dizinin temelini oluşturur. Modern şehir yaşamının zorlukları ve mizahi yönleri, dizinin ana temasını oluşturur.

"Yalan Dünya," toplamda 90 bölüm olarak yayınlanmıştır. Dizi, 2014 yılında sona ermiş ve izleyicilere birçok unutulmaz anı bırakmıştır.

"Yalan Dünya" dizisi, 13 Ocak 2012 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamıştır. Dizi, ilk bölümüyle birlikte büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmış ve kısa sürede popüler olmuştur.

Yalan Dünya Oyuncuları

"Yalan Dünya" dizisi, Türk televizyonunun sevilen komedi yapımlarından biridir ve geniş bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Gülse Birsel tarafından kaleme alınan ve 2012-2014 yılları arasında yayınlanan dizi, birbirinden yetenekli ve popüler oyuncuların performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştır. İşte "Yalan Dünya" dizisinin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Altan Erkekli (Şehmuz Kocabaş): Şehmuz Kocabaş, Kocabaş ailesinin otoriter babasıdır. Antakyalı olan Şehmuz, İstanbul'da Cihangir'de iki evi olan bir mobilya atölyesi sahibidir. Bu evlerden birinde ailesiyle otururken, diğerini Deniz, Bora, Açılay ve Emir'e kiralamaktadır.

Füsun Demirel (Servet Kocabaş): Servet Kocabaş, Kocabaş ailesinin geleneksel ve alaturka annesidir. Antakya'da evlendiği kocası Şehmuz ile kısa bir süre sonra İstanbul Cihangir'e taşınmışlardır. Servet, kendi dünyasına ve bildiklerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Olgun Şimşek (Selahattin/Ahmet Çakaler): Olgun Şimşek, Kocabaş ailesinin hayırsız damadı Selahattin'i ve onun ikiz kardeşi Ahmet'i canlandırır. Selahattin, karısı Gülistan'ı metresi Tülay ile aldatmaktadır. Ahmet ise başarılı bir oyuncudur, ancak Tufan Hoca ile çalıştığı için mağdur durumdadır ve her türlü rolü yapabilmektedir.

Beyazıt Öztürk (Rıza Kocabaş): Rıza Kocabaş, Kocabaş ailesinin baskısıyla Nurhayat ile nişanlanmış olmasına rağmen ona ilgi duymamaktadır. İlk bölümde Nurhayat'tan ayrılmaya karar verir ve Deniz ile bir ilişki başlar. Tüm zorluklara rağmen, üçüncü sezonun sonunda Deniz ile nişanlanır.

Gülse Birsel (Deniz Alsancak): Deniz Alsancak, 34 yaşında, 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu bir oyuncudur. İzmir'den İstanbul'a bölüm oyunculuğu yapmak üzere gelen Deniz, bir rastlantı sonucu başrolü alır ve Kocabaş ailesinin kiralık dairesine taşınır.

Hasibe Eren (Gülistan Çakaler): Gülistan Çakaler, Kırklı yaşlarında, görgüsüz ve sınıf atlama derdinde olan bir ev kızıdır. Selahattin ile mutsuz bir evliliği vardır.

Sarp Apak (Emir Danışman): Emir Danışman, zengin ve şımarık bir oyuncudur. Kocabaş ailesinin kiracısıdır ve dizide birçok komik duruma neden olur.

Öner Erkan (Bora Alsancak): Bora Alsancak, Deniz'in işsiz güçsüz ama sempatik erkek kardeşidir. Hayatını daha çok ablasının desteğiyle sürdürür.

Nihal Yalçın (Açılay Tan): Açılay Tan, Deniz'in sette tanıştığı eski ev arkadaşıdır. Kendi kariyerinde başarısızlıklar yaşayan bir karakterdir.

Bartu Küçükçağlayan (Orçun Çakaler): Orçun Çakaler, Selahattin ve Gülistan'ın oğludur. Gençlik hevesleri ve maceraları ile dizinin komik ve eğlenceli yönlerini oluşturur.

Tuna Orhan (Tufan Paksoy): Tufan Paksoy, başarısız, cimri, gıcık ve kibirli bir yönetmendir.

Ömür Arpacı (Reis): Reis, Selahattin Çakaler'in iş yerinde çalışan Karadenizli elemandır. Kendine özgü tavırları ve mizahi dili ile dikkat çeker.

Hakan Meriçliler (Çağatay Koçtuğ): Çağatay Koçtuğ, sesiyle dikkat çeken, itici ve sevimli bir oyuncudur. Tüm kadınlara asılan bir karakterdir ve bu durum dizide birçok komik olaya neden olur.

İrem Sak (Tülay Ünlü): Tülay Ünlü, pavyonda çalışan saf bir kızdır ve Selahattin'e aşıktır. Tülay'ın saflığı ve aşkı, dizinin eğlenceli yönlerini oluşturur.

Gupse Özay (Nurhayat Karakaş): Nurhayat Karakaş, her annenin gelin olarak isteyeceği türden bir ev kızıdır. Rıza'ya âşıktır ve daha sonra Emir'e ilgi duymaya başlar. Nurhayat'ın ilişkileri ve duygusal durumu, dizinin önemli olay örgülerindendir.

"Yalan Dünya" dizisi, birbirinden yetenekli ve popüler oyuncuların performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştır. Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Beyazıt Öztürk, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Öner Erkan, Nihal Yalçın, Bartu Küçükçağlayan, Tuna Orhan, Ömür Arpacı, Hakan Meriçliler, İrem Sak ve Gupse Özay gibi başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterler, dizinin başarısında büyük rol oynamıştır. Her bir oyuncunun performansı, "Yalan Dünya"yı unutulmaz bir yapım haline getirmiştir.