Yakup Sekizkök: İyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz

Galatasaray'ın başantrenörü Yakup Sekizkök, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda bulunan otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sekizkök, Galatasaray'da göreve başladığı ilk günden beri bu noktaya ulaşmayı hedeflediğini dile getirerek, "Özellikle bu yaz takımı kurarken ilk hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmaktı. Bu hedefe ulaştık. Buraya geldikten sonra da artık hedefi büyütmek gerekiyor. Takımımız da buna hazır. Oyuncularımız çok konsantre. İnşallah önce cuma günü kazanarak finale çıkacağız. Sonra da iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Takımdaki herkesin motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Sekizkök, "Bu seviyedeki maçlar, bu tür organizasyonlar sporcular için doğal bir motivasyon kaynağıdır. ERA Nymburk serisindeki iyi oyunumuzdan sonra oyuncularımız gözünü kupaya dikmişti. Son birkaç haftadır tüm ilgimiz, odağımız, antrenmanlardaki konsantrasyon ve takım içi konuşmalarımız Dörtlü Final üzerineydi. Bu yüzden oyuncularım hazır. La Laguna Tenerife, çok tecrübeli bir ekip. Biz de enerjimizle yüksek tempolu maç çıkartıp kazanmaya çalışacağız. Kaptanımız Göksenin Köksal da takım arkadaşlarına beklentileri açıklamıştır." diye konuştu.

"BURALARI BİLEN ÇOK FAZLA OYUNCUMUZ VAR" Rob Gray'in çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Sekizkök, "Gray, takıma katıldıktan sonra bize çok hızlı adapte oldu. Sahadaki etkisi takım performansımıza doğrudan yansıdı. Sonuçta tecrübeli oyunculara sahibiz. Will Cummings daha önce ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. James Palmer, sezon başından beri istikrarlı oynuyor. Buğrahan Tuncer de iki kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu gördü. Buraları bilen çok fazla oyuncumuz var. Rob Gray'in eksikliğini hissedeceğiz. Tyrone Wallace'ın sakatlıktan dönmüş olması önemli. Kendisi hafta içi antrenmanlarda etkiliydi. Kısa rotasyonunda bir problem yaşamayacağımızı düşünmüyorum. 4 numara rotasyonunda da hep diğer oyuncular ön plana çıktı. Elimizdeki oyunculara konsantre oluyoruz. Finale gitmek için yeterli oyuncumuz var." değerlendirmesinde bulundu. Sekizkök, rakipleri La Laguna Tenerife'nin Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini gibi önemli oyunculara sahip olduğunu belirterek, "Öncelikli noktamız bu oyuncular olacak. Yarı sahada çok düzenli oynuyorlar. Sonunda bu tip maçlarda bireysel performanslar öne çıkar. Hücumun bu maçta etkili olacağını düşünüyorum. Hücumda istediğimiz havayı yakalarsak, bu durum savunmada bize fazladan istek aşılayacak." şeklinde konuştu.