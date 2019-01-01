İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kurye emniyet şeridinde park halindeki tankere çarptı. Yeni yılın ilk gününde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ağır.

Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir adrese sipariş götürmek için yola çıkan motosikletli kurye, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir ettiği esnada emniyet şeridinde bulunan yakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere fırlayan motosikletli kurye ağır şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşlar yaptı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı motosikletli kuryeyi sedyeyle ambulansa bindirdi. Sağlık ekiplerinin ambulansta bir süre kalp masajı yaptığı yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.