Yakışıklı film oyuncuları ve konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer'in aldığı Yakışıklı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Ayşegül Uygurer

Tuncer Sevi

Muharrem Gürses

Güzin Özipek

Hüseyin Kutman

Renan Fosforoğlu

Ülkü Ülker

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsiz kodu ise yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardındanda evlenmeye karar verirler. Ancak hayat şartları nedeniyle iki tarafın ailesi de karşıdır. Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci trajik komik olaylar beklemektedir.