Yağmur Tanrısevsin'den nostaljik paylaşım
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 9 yaşındayken bir gösteri sırasında çekilen videosunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı
Giriş: 23.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:36
33 yaşındaki ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Yağmur Tanrısevsin, çocukken sahnede çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından yayınlayıp; "9 yaşındayken oynadığım ilk dram sahnesi" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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