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        Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin'den nostaljik paylaşım

        Yağmur Tanrısevsin'den nostaljik paylaşım

        Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 9 yaşındayken bir gösteri sırasında çekilen videosunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:36
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        Nostaljik paylaşım
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        33 yaşındaki ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla takipçilerini geçmişe götürdü.

        Yağmur Tanrısevsin, çocukken sahnede çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından yayınlayıp; "9 yaşındayken oynadığım ilk dram sahnesi" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #yağmur tanrısevsin

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