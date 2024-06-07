Yağmur Tanrısevsin: Biz bir aileyiz
Milli takımlar elçisi Yağmur Tanrısevsin, yeni formaların tanıtımı için futbolcularla birlikte objektif karşısına geçti
Milli takımlar elçisi olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yeni formaların tanıtımı için milli futbolcularla bir araya geldi. Sporcularla beraber poz veren Tanrısevsin, o kareyi sosyal medyada “Biz çok güzel bir aileyiz” notuyla paylaştı.
Çekimlere Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını 18 Haziran’da Gürcistan ile oynayacak A Milli Futbol Takımı’ndan Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Orkun Kökçü’nün yanı sıra Kadın Futbol Milli Takımı’ndan Ece Türkoğlu ve Ebru Topçu da katıldı.