Yağmur Tanrısevsin: Biz bir aileyiz

Yağmur Tanrısevsin: Biz bir aileyiz

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Milli takımlar elçisi olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yeni formaların tanıtımı için milli futbolcularla bir araya geldi. Sporcularla beraber poz veren Tanrısevsin, o kareyi sosyal medyada “Biz çok güzel bir aileyiz” notuyla paylaştı.

Çekimlere Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını 18 Haziran’da Gürcistan ile oynayacak A Milli Futbol Takımı’ndan Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Orkun Kökçü’nün yanı sıra Kadın Futbol Milli Takımı’ndan Ece Türkoğlu ve Ebru Topçu da katıldı. REKLAM