Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yağmur sizi durdurmasın: Çocuklarla evde zaman geçirmenin en keyifli yolları

        Yağmurlu günlerde ev keyfi: Çocuklarla yapılacak 10 harika aktivite

        Dışarıda yağmur yağıyor, parklar ıslak, enerji dolu çocuklar ise evde dört dönüyor. İşte tam da bu anlar için hayat kurtaracak aktiviteler listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yağmurlu bir günde çocuklarla evde kalmak gözünüzü korkutuyorsa, bu öneriler sizi yeniden hayata bağlayabilir!

          YAĞMURLU GÜNLERDE EVDE KALMAK ZORUNDA MISINIZ? PANİK YOK!

          Kötü hava koşulları nedeniyle çocuklarla evde kapalı kalmak zorunda kaldığınızda, kendinizi çaresiz hissetmeyin. Çocuklarla bir gün boyunca dışarı çıkamamak, adeta sizi başka bir galaksiye ışınlayacak kadar zorlayıcı olabilir! Park yok, oyun alanı yok, bisiklet sürmek yok… Peki ne yapacağız?

          İşte size çocuklarla evde keyifle vakit geçirebileceğiniz birbirinden eğlenceli 10 yağmurlu gün etkinliği!

        • 2

          1- AİLE FİLM GECESİ

          Bir battaniyenin altına girin, atıştırmalıkları hazırlayın ve hep birlikte güzel bir film seçin. Evde mini bir sinema gecesi düzenlemek, yağmurlu bir akşamı unutulmaz kılabilir. Çocuklar, özellikle çıtır çıtır ses çıkaran atıştırmalıklarla film izlemeye bayılırlar. Sizin de hoşunuza gidecek bir aile filmi bulun ve birlikte keyfinize bakın!

        • 3

          2- AİLE OYUN GÜNÜ

          Eğer ekranlardan biraz uzaklaşmak istiyorsanız, klasik masa oyunlarına bir şans verin. Tahta oyunları hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de çocuklara sabır, strateji ve takım çalışmasını öğretir.

        • 4

          3- BATTANİYE KALESİ İNŞA EDİN

          Bir battaniye, birkaç yastık ve bolca hayal gücüyle evde bir kale kurabilirsiniz. Çocuklar, kendi küçük dünyalarını yaratmaya bayılırlar. Eski oyuncaklar bile, bu kalenin içinde yepyeni bir cazibeye kavuşur.

        • 5

          4- YAĞMUR ÇUBUĞU YAPIMI

          El işi seven çocuklar için harika bir fikir! Bir kağıt havlu rulosu, alüminyum folyo, kuru pirinç ve biraz boya ile kendi yağmur çubuğunuzu yapabilirsiniz. Hem eğlenceli bir sanat etkinliği hem de rahatlatıcı bir müzik aleti yaratmış olursunuz. Çocuklar, kendi yaptıkları bu çubukla yağmur sesleri çıkarmaya bayılacak!

        • 6

          5- KÖPEĞİNİZLE ÇÖPÇÜ AVI

          Eğer evde tüylü bir dostunuz varsa, onu da eğlenceye dahil edin! Evdeki köpeğiniz için mini bir hazine avı hazırlayın. Ödül mamalarını evin çeşitli köşelerine saklayın ve onun hepsini bulup bulamayacağına bakın. Bu oyun, hem köpeğinizi zihinsel olarak uyarır hem de çocuklara hayvanlarla daha fazla vakit geçirme fırsatı sunar.

        • 7

          6- BİRLİKTE YEMEK YAPIN

          Yağmurlu bir gün, mutfakta çocuklarla zaman geçirmek için harika bir fırsat olabilir. Basit bir kek ya da sevilen bir aile yemeği hazırlarken çocuklara küçük görevler verin. Baharat serpmek, karıştırmak ya da hamur yoğurmak gibi işleri üstlenmeleri hem onları mutlu eder hem de öz güvenlerini geliştirir. Üstelik, yemeğiniz de hazır olur!

        • 8

          7- SAKLAMBAÇ OYNAYIN

          Kulağa basit gelebilir ama küçük çocuklar saklambaç oyununu çok sever. Evin içinde farklı odaları kullanarak oyunu çeşitlendirebilir, hatta klasik sayma yönteminin yerine alfabeyi kullanmalarını isteyebilirsiniz. Küçük bir tiyatral dokunuşla onları bulduğunuzda “Seni nasıl bulamadım?!” diye abartarak eğlenceyi katlayabilirsiniz!

        • 9

          8- DANS PARTİSİ VERİN

          Biraz müzik açın ve enerjiyi dışarı atmanın en eğlenceli yolunu seçin: Dans! Çocuk şarkılarıyla başlayabilir, yaşlarına uygun pop ya da hareketli şarkılarla devam edebilirsiniz. Hem siz hem de çocuklar eğlenirken farkında olmadan egzersiz de yapmış olursunuz.

        • 10

          9- BİRLİKTE KİTAP OKUYUN

          En sevdiğiniz kitabı seçin, battaniyenin altına girin ve sessiz bir okuma zamanı başlatın. Daha büyük çocuklarla birlikte bir kitap serisine başlayabilir, sırayla okuyarak herkesin aktif katılımını sağlayabilirsiniz. Hem dil gelişimi için harika bir fırsat hem de sakin bir mola zamanı.

        • 11

          10- SESSİZ SİNEMA OYNAYIN

          Klasik “sessiz sinema” oyunu, her yaşa hitap eden bir aktivite. Kartlara hayvan isimleri, filmler ya da meslekler yazın ve birbirinize sessizce anlatmaya çalışın. Çocukların taklit yeteneklerini görmek hem eğlenceli hem de şaşırtıcı olabilir!

          Görsel Kaynak: istockphoto

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa