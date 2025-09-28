6- BİRLİKTE YEMEK YAPIN

Yağmurlu bir gün, mutfakta çocuklarla zaman geçirmek için harika bir fırsat olabilir. Basit bir kek ya da sevilen bir aile yemeği hazırlarken çocuklara küçük görevler verin. Baharat serpmek, karıştırmak ya da hamur yoğurmak gibi işleri üstlenmeleri hem onları mutlu eder hem de öz güvenlerini geliştirir. Üstelik, yemeğiniz de hazır olur!