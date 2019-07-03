İki çocuğunun velayeti Emre Aşık'a verilen Yağmur Sarnıç, konuk olduğu 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu.

İşte Sarnıç'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz.

Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...

"ALLAH KİMSEYE BUNU YAŞATMASIN"

Umarım hiç kimse bunu yaşamaz. Allah kimseye bunu yaşatmasın. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Bilmiyorum insanların vicdanı nereye gidiyor. Benim çocuğum bana 'anne anne' diye ağlayarak elimden alındı. Çocuklarımı geri alacağıma inanıyorum.

Bana iki kere biber gazı sıktılar. Çocuklarım elimden alınırken Emre'nin avukatı bana öpücük gönderdi. Tek isteğim evlatlarımla mutlu olmak biri beni kurtarsın. Benim evlatlarımı bana geri versinler yalvarıyorum.