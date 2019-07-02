Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan Emre Aşık'tan yeni hamle. Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

TV100'ün haberine göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi.

Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.