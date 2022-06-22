2010'da nikah masasına oturan futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Sarıoğlu, iki yıl önce üçüncü çocukları Saran'ı kucaklarına alarak, büyük bir sevinç yaşamıştı. Sarp ile Sare adında iki çocuğu daha bulunan ve mutlu evliliklerini sürdüren çift, önceki gün objektif karşısına geçti.