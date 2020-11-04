Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları ve konusu kimler? Sorusu izleyicileri ile buluşacak. 2014 yılı yapımı film olan Yağmur: Kıyamet Çiçeği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alıyor.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Hepileri: Kazım Koyuncu

Elena Viunova: Elena

Rıza Sönmez: Niyazi Koyuncu

Sait Genay: Halil

Serap Aksoy: Güllü

Ruhi Sarı: Saffet

Devrim Saltoğlu: Ahmet

Sevtap Özaltun: Seher

Settar Tanrıöğen: Erkan

Altan Erkekli: Cahit Koyuncu

Devrim Yakut: Saviye Koyuncu

Hüseyin Avni Danyal: Avukat Cahit

Erkan Kolçak Köstendil: Şenol

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.