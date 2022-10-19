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YAĞMUR GELİYOR! Hava durumu 19 Ekim Çarşamba | Meteoroloji İstanbul dahil birçok il için saat verdi - Bugün hava nasıl?

Hava durumu tahmin raporu yayınlandı! Birçok bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan tahminlere göre gün içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Güney'den esen rüzgarların etkili olması beklenirken öğleden sonra Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Gece yarısından itibaren ise yağışlı havanın İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin bir kısmında etkili olması bekleniyor.

19.10.2022 - 07:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hava durumu 19 Ekim Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • HAVA SICAKLIKLARINDA SON DURUM

    Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

     

    EDİRNE 9°C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 14°C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 10°C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 14°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu

  • EGE

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C

    Parçalı bulutlu

     

    DENİZLİ 14°C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

     

    İZMİR 16°C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

     

    MUĞLA 14°C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

     

  • AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 19°C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

     

    ANTALYA 18°C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

     

    HATAY 16°C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA 10°C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu

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