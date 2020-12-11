Bugün 81 ildeki cami ve mescitlerde kuraklığa karşı toplu halde elelr semaya yönelecek ve yağmur duası edilecek. Peki yağmur duası nasıl yapılır? Merak edenler için yağmur duası ile ilgili detayları ve yağmur duası Arapça metni ve Türkçe okunuşunu haberimizde derledik. İşte yağmur duası Türkçe okunuşu ve anlamı...

YAĞMUR DUASI NEDİR?

Yağmur duası; kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan bir duadır ve istiskâ olarak bilinir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

YAĞMUR DUASI ARAPÇA METNİ VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Yağmur duası Arapça metni Türkçe okunuşu:

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran...

Yağmur duası Türkçe anlamı:

Allah’ım,bize yardım eden,içimize sinen,ferahlık veren,bol,yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula,bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda,illerde,ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.