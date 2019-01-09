09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğuştan işitme kaybı olan 18 aylık bebek, biyonik kulak ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı. Ödemiş'te yaşayan Cihan ve Kader Ünal çiftinin 8 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları Şevket'e duymadığının belirlenmesi sonrası halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen "koklear implant" işitme cihazı takıldı.
AA'nın haberine göre; ilk çocuklarının biyonik kulak sayesinde duymaya başlamasının ardından 18 ay önce dünyaya gelen Yağmur'un da duymadığını fark eden aile, test sonucu kızlarının yüzde 100'e yakın işitme kaybı olduğunu öğrendi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar başvuran ailenin ilk çocuğunun ardından ikinci çocuğuna da "koklear implant" işitme cihazı takıldı.
Ameliyat sonrası ilk testte cihaz aracılığıyla verilen sese göz ve kaş hareketleriyle tepki veren Yağmur bebek, ailesi ve hastane çalışanları mutlu etti.
"GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARŞILADIK"
Anne Kader Ünal ise ikinci çocuklarının da duymaya başlamasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Aynı operasyonu geçiren oğlum ilk kez anne dediğinde inanılmaz mutlu olmuştuk. Duyduğumuzda gözyaşları içinde karşılamıştık. Kızımın ağzından da ilk olarak anne kelimesini duymak istiyorum. Bizim gibi ailelerin bu operasyonu karşılayacak durumu yok. Sağlık Bakanlığımız ve devletimiz olmasa böyle olmazdı" diye konuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Gül Caner Mercan da takılan biyonik kulak sayesinde abisi Şevki'nin ardından Yağmur'un da sesleri işitmeye başladığını söyledi.
Biyonik kulağın işitme kaybı teşhisi konulan çocuklara Sağlık Bakanlığınca ücretsiz olarak takıldığını ifade eden Mercan, Yağmur'un ailesinin de desteğiyle ileride yaşıtları gibi işiten ve konuşan bir çocuk olacağını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!