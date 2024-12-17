Yağlama tarifi: Evde pratik ve kolay yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Etli harcın hazırlanması da basittir. Kıyma ve soğan gibi malzemelerle harmanlanarak baharatlarla tatlandırılır. Yağlamada kullanılan bol tereyağı veya sıvı yağ ise yemeğin lezzetini artırırken yufkaların daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Fırın aşaması da çoğunlukla pişirme süresine dikkat edilerek yapılır. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, harcın yufkaların her yerine eşit şekilde yayılmasıdır. Başlangıçta biraz zaman alabilir ama birkaç denemeyle yağlama yapmak kolaylaşacaktır. Peki, yağlama nasıl yapılır? Sizin için araştırdık.

REKLAM advertisement1 YAĞLAMA TARİFİ Yağlama, et sevenler ve yöresel yemeklere ilgi duyan kişiler tarafından çok tercih edilen bir yemektir. Etin, baharatların ve yağın birleşimi yemeğe zengin bir tat ve doyuruculuk katması onu güçlü lezzetlere düşkün olanların favorisi haline getirir. Ayrıca geleneksel Türk mutfağını seven ve köy yemeklerine ilgi duyan insanlar yağlamayı sıklıkla tercih eder.

REKLAM Aile sofralarında veya özel misafir ağırlamalarında yer alır. Çünkü hem lezzetli hem de doyurucu bir seçenektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yerel mutfaklara özgü yemekleri keşfetmek isteyenler için de yağlama vazgeçilmez bir lezzettir. Yoğurtla birlikte tüketilmesi bu yemeği daha da sevilebilir kılar. Serin ve ekşi tadı, yağlamanın zengin lezzetiyle mükemmel bir denge oluşturur. Yağlamayı sevme eğiliminde olanlar etli, baharatlı ve doyurucu yemekleri sevenlerdir.

Yağlama malzemeleri: 1 kg un

1 paket yaş maya

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

500 gram kıyma

2 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 adet yeşilbiber (doğranmış)

1 adet kırmızıbiber (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber

100 gram tereyağı

Yoğurt

Pul biber Yağlama yapımı: Geniş bir kabın içine unu alın ve ortasını havuz gibi açın.

Ilık süt, su, maya, şeker ve tuzu karıştırıp unun ortasına dökün.

Yavaş yavaş hamuru yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Büyük bir tavada kıymayı kavurun.

Renk değiştiren kıymaya rendelenmiş soğan ve sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.

Doğranmış biberleri ekleyip soteleyin.

Salçaları ekleyip karıştırın.

Tuz ve karabiber ile tatlandırdıktan sonra tereyağını ekleyip karıştırın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın.

Bezeleri merdane yardımıyla incecik açın.

Açtığınız hamurları önceden ısıtılmış tavada kuru kuru pişirin.

Pişen hamurların üzerine iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sarın.

Ruloları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Sıcak sıcak yoğurt ve pul biber ile servis yapın. Yağlama, kahvaltıda tüketilir ancak ara öğün veya akşam yemeği için de idealdir. Yanında turşu veya zeytin de servis edebilirsiniz. Yağlamayı hazırladıktan sonra buzdolabında saklayabilir, tüketmeden önce fırında ısıtarak servis edebilirsiniz. REKLAM YAĞLAMA YAPILIŞINDA PÜF NOKTALAR Yağlama yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar, yemeğin lezzetini ölçüde artırır. Hamurun düzgün ve ince açılması gerekir. Böylece yufkalar pişerken çıtır çıtır olur ve et harcı ile daha iyi uyum sağlar. Etli harç için kıyma veya kuzu eti kullanılır. Etin yağlı ve kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. Etin iyi pişmesi için öncelikle suyunu salıp çekene kadar pişirilmesi gereklidir.

Baharatlar da lezzet açısından önemlidir. Pul biber, karabiber, kimyon ve tuz gibi klasik baharatlar, yemeğe derinlik katacaktır. Yağlama pişirilirken yufkaların üzerine eşit miktarda harç ve yağ sürülmelidir. Yağın bol kullanılması, yemeğin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca fırında pişirme sırasında yufkaların yanmaması için üstü kapalı pişirilebilir ve sonrasında üzeri açık olarak kızarana kadar pişirilir. Yağlama sıcakken servis edilmeli, yanında yoğurt veya ayran gibi soğuk bir içecek ile sunulması lezzetini tamamlar.

Yağlama, özellikle Türk mutfağına ait bir yemektir ve köy yemekleri arasında yer alır. İnce bir yufka veya ekmek üzerine etli veya kıymalı bir harç sürülerek hazırlanır. Yağlama, adını "yağ" kelimesinden alır. Çünkü yapımında bolca tereyağı kullanılır. Et suyu ve baharatlarla hazırlanan harç, yufkaların üzerine dökülüp fırında pişirilir. Bu yemek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait olup farklı illerde değişik biçimlerde yapılabilir. Yağlamanın tadı; içeriğindeki etin, baharatların ve kullanılan yağın lezzetinden gelir.