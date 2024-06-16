Yağ yakımından beyin sağlığına sayısız faydası var: Yeşil çayın az bilinen 10 faydası!

9. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Bazı kanıtlar yeşil çayın kilo vermenize yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Yeşil çay, yağın parçalanmasına yardımcı olan bir antioksidan olan kateşin kaynağıdır. Kateşinler metabolizma hızınızı artırabilir, bu da egzersiz yaparken olduğu gibi daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.