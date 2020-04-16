Yağ yakan yiyecekler nelerdir?

Aldığımız besinlerin şeker ve yağ oranlarını bilerek tüketmek, vücuda daha az yükleme yaparak metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayabiliyor. Beslenme programını vücut indeksine göre oluşturabilir ve kalori oranları düşük gıdalarla, diyet yapmadan da kilo verilebilir. Almanız gereken kalorinin altında kalori alırsanız, haftada 1 kilo vermek mümkün olabiliyor. Uzun vadede daha sağlıklı zayıflamanızı da sağlıyor. Hiçbir diyet yapmadan ve üstelik birçok gıdayı alarak kilo vermek de mümkün. Besinlerin bazılarında yağ yakma, metabolizmayı hızlandırma gibi özelliklerinin bulunmasından dolayı da, yerken de zayıflanabiliyor. Bu yiyeceklerin arasında hassas olduğunuz veya dokunan bir besin varsa tüketmemenizi öneririz. Bazı hastalıkları tetiklemesinden dolayı, alınan besinlerin bir uzman tarafından belirlenmesi oldukça önemlidir.

Zeytinyağı: Kandaki kötü kolektörü düşürür ve yağ yakılmasına yardımcı olur. Kırmızı biber; oldukça faydalıdır, vücut direncini artırmakla kalmaz, metabolizmayı hızlandırır ve damarlardaki kötü yağın atılmasını sağlar.

Kandaki kötü kolektörü düşürür ve yağ yakılmasına yardımcı olur. Kırmızı biber; oldukça faydalıdır, vücut direncini artırmakla kalmaz, metabolizmayı hızlandırır ve damarlardaki kötü yağın atılmasını sağlar. Süt: içerdiği yüksek kalsiyum sayesinde metabolizmayı tetikleyerek, hızlı çalışmasını sağlar.

içerdiği yüksek kalsiyum sayesinde metabolizmayı tetikleyerek, hızlı çalışmasını sağlar. C Vitamini yönünden zengin meyveler, yağın çözülüp atılmasını hızlandırır.

yönünden zengin meyveler, yağın çözülüp atılmasını hızlandırır. Zencefil: Metabolizmayı hızlı çalıştırmaya ve damarları genişleterek kan akışı hızını artırmaya yardımcıdır.

Metabolizmayı hızlı çalıştırmaya ve damarları genişleterek kan akışı hızını artırmaya yardımcıdır. Yeşil Çay: İyi bir antioksidandır ayrıca vücuttaki Yağın yakılmasında önemli bir etkendir. Sinir sistemi için de oldukça faydalıdır.Somon; omega 3 vitamini yönünden en zengin gıdalardan olan somonun içinde bulunan leptin maddesi kalori yakılmasını hızlandırır.

İyi bir antioksidandır ayrıca vücuttaki Yağın yakılmasında önemli bir etkendir. Sinir sistemi için de oldukça faydalıdır.Somon; omega 3 vitamini yönünden en zengin gıdalardan olan somonun içinde bulunan leptin maddesi kalori yakılmasını hızlandırır. Sarımsak: Hem iyi bir antibiyotiktir hem de kandaki şeker seviyesini düzenleyerek uzun süren tokluk hissi verir.

Hem iyi bir antibiyotiktir hem de kandaki şeker seviyesini düzenleyerek uzun süren tokluk hissi verir. Yumurta: İhtiyaç duyulan B12 vitamini yönünden zengindir. Ayrıca yağın hızlı çözülmesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırır.

İhtiyaç duyulan B12 vitamini yönünden zengindir. Ayrıca yağın hızlı çözülmesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Keten Tohumu : Balıktan sonra omega oranı en yüksek gıdalardan biridir. Bu yüzden yağ yakılmasını hızlandırarak, yağ depolanmasını engellemekte etkilidir.

: Balıktan sonra omega oranı en yüksek gıdalardan biridir. Bu yüzden yağ yakılmasını hızlandırarak, yağ depolanmasını engellemekte etkilidir. Yulaf: Besin lifi açısından zengin olmasından dolayı, kandaki şekeri aynı düzeyde tutarak uzun süre tokluk hissi verir.

Ceviz: Beyin ve sinir sistemine yararı kadar, omega3 içeriğiyle metabolizmayı hızlandırır.

Beyin ve sinir sistemine yararı kadar, omega3 içeriğiyle metabolizmayı hızlandırır. Soya Fasulyesi : Vücudun ihtiyacı olan protein deposu olduğundan, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur.

: Vücudun ihtiyacı olan protein deposu olduğundan, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur. Sirke: Zayıflamak için tavsiye edilse de herhangi bir yağ yakma özelliği yoktur. Kan şekeri seviyesini dengelediği için acıkma hissini geciktirir.

Zayıflamak için tavsiye edilse de herhangi bir yağ yakma özelliği yoktur. Kan şekeri seviyesini dengelediği için acıkma hissini geciktirir. Bal; Nitrik oksit içeriğiyle yağın hücrelerden atılmasını hızlandırır.

Nitrik oksit içeriğiyle yağın hücrelerden atılmasını hızlandırır. Mercimek : Mercimek yüksek oranda demir içerir, demir oranı düştüğünde ise metabolizma yavaşlar. Metabolizmayı hızlandırması açısından faydalıdır.

: Mercimek yüksek oranda demir içerir, demir oranı düştüğünde ise metabolizma yavaşlar. Metabolizmayı hızlandırması açısından faydalıdır. Tam Tahıllı Gıdalar: Bu gıdaları sürekli tüketildiğinde vücutta yağ depolanmasını engellediği için kilo alımını engeller.

Bu besinlerin dışında yapılabilecek birkaç değişiklikle de kilo vermek ve mevcut kiloyu korumak da mümkün olabiliyor.

Herhangi bir diyet uygularken, vücudun ihtiyacı olan vitamin mineralleri yeteri kadar almak, vücudu güçsüz bırakmayacağı gibi, metabolizmayı da hızlı çalıştıracaktır. Sebze ve meyve tüketiminde yapılacak kalori hesabıyla vücudun ihtiyacını geçmeyecek ölçülerde yağ, şeker alınması da kilo kontrolü için önemlidir.

Bunlarla beraber günlük 20 dakikayla 40 dakika arasında yapılacak spor ve egzersizlerde metabolizmanın hızlı çalışmasında önemli rol oynamaktadır.

Diyet ve sporun yanında bol sıvı tüketmek de kilo vermede önemlidir, metabolizmanın hızı vücuttaki su oranını seviyesini korumakla birebir orantılıdır.