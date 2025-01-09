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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yabancı VAR'ın maliyeti 720 bin Euro! - Futbol Haberleri

        Yabancı VAR'ın maliyeti 720 bin Euro!

        Türk futbolunda 'yabancı VAR' dönemi geçen sezonun ardından yeniden başlıyor... TFF, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısından itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasının başlayacağını açıklarken, bu hakemlerin federasyona maliyeti de ortaya çıktı. HT Spor ekranlarında yabancı VAR hakemlerinin maliyet tablosunu aktaran Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, 5 aylık toplam maliyetin 720 bin Euro'yu bulacağını, bunun da 1304 asgari ücretlinin 1 aylık maaşına denk olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:43
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        Yabancı VAR'ın maliyeti 720 bin Euro!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

        HT Spor ekranlarında yayınlanan 'Reports' programında açıklamalarda bulunan Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağını söyledi.

        Rahim Ak konuyla ilgili şunları söyledi:

        "Yabancı VAR hakemleri ortalama 2 bin Euro maaş alacak. 9 hakem 18 bin Euro yapıyor. Uçuş maliyeti ortalama 1000 Euro. Konaklama Riva'daki tesislerde yapılacak ama diğer illerdeki maçlar için konaklamalar da olacak. O da ortalama 1000 Euro... Yani bir yabancı VAR hakeminin toplam maliyeti 4 bin Euro civarında olacak. Bunu 9 hakem için hesaplarsak haftalık 36 bin Euro olacak. Aylık masrafı da 144 bin Euro'yu bulacak. 5 ay sonunda da 720 bin Euro masrafımız olacak VAR hakemleri için. 720 bin Euro az gibi gelebilir ama 1304 asgari ücretlinin 1 aylık maaşı ediyor..."

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