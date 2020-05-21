İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlanakapı, Nişanca ile Topkapı mahallelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Söz konusu mahallelerde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Suriye, İran ve Özbekistan uyruklu şahıslardan oluşan çeteyi tespit eden emniyet ekipleri, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı pazar günü operasyon için harekete geçti.
Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, baskınlarda, "torbacı" diye tabir edilen 3'ü İran, 3'ü Özbekistan ve biri Suriye uyruklu olmak üzere 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu Yasir H. (31),İran uyruklu Bahador T. (35),Mahyar N. (33),Omid E. (43) ile Özbekistan uyruklu Gülbahar K. (31),Erkanova M. (19) ve İslam T. (32) adlı 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
SİLAH VE MERMİLER DE ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise, 277.2 gram metamfetamin, 146 gram satışa hazır kubar esrar, 61.5 gram toz esrar, 327 adet uyuşturucu hap, hassas teraziler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 620 Türk Lirası, 124 dolar ve 20 Euro para, 1 pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerin kurdukları suç şebekesi aracılığı ile ilçenin çeşitli noktalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Mayıs Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Özbekistan uyruklu İslam T. serbest bırakılırken, yine Özbekistan uyruklu Erkanova M. isimli kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.
Hakim karşısına çıkarılan Suriye uyruklu Yasir H., İran asıllı Bahador T., Mahyar N., Omid E. ile Özbek asıllı Gülbahar K. adlı kadın şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Polisin ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!