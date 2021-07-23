Ya da mı yazılır, yada mı? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre ya da bağlacının anlamı ve yazılışı merak ediliyor. İşte Türk Dil Kurumu'na göre ya da bağlacının yazımı...

TDK'YA GÖRE YA DA NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "ya da" bağlacı ayrı yazılıyor.

TDK Yazım Kuralları kılavuzuna göre Bağlaç olan de/da'nın ayrı yazılması gibi Ya sözüyle birlikte kullanılan da eki de ayrı yazılmalıdır.

Bazı örneklerde görülen "yada" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Bağlaç olarak kullanılan "ya da" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz:

Ya oyunu kullanırsın ya da toplantıya katılmazsın.