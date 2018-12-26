26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Çin merkezli Dünyaca ünlü teknoloji lideri Xiaomi, yerel distribütörü Evofone işbirliği ile ikinci Yetkili Mi Store’u Forum İstanbul’da açıyor.
Forum İstanbul’daki yeni Mi Store’da markanın amiral gemisi modelleri; Mi 8, Pocophone F1, Mi MIX 2S ve Ecosistem ürünlerini satışa sunuluyor.
Yeni mağazanın açılışıyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Xiaomi’nin Pazar Geliştirme Müdürü Stevan Wang, “Türkiye, Xiaomi’nin küresel büyüme yolculuğunda önemli bir pazar” dedi.
Stevan Wang, Xiaomi olarak 2010 yılındaki kuruluşlarından bu yana yenilikçi teknolojiler ve ürünler geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.
ELEKTRİKLİ SCOOTER MODELİ DE GELİYOR
İstanbul'daki yeni Mi Store mağazasında, Türkiye’de ilk defa satışa sunulacak Xiaomi’nin ekosistem ürünlerinden olan kendi kendine denge sağlayan elektrikli scooter’ı Ninebot Mini de yerini alacak.
Verilen bilgiye göre Ninebot Mini, tek seferde edilen şarj ile saatte 16 kilometre hızla, 22 kilometrelik bir hareket alanına sahip. Scooter, aynı zamanda 15 derecelik eğime kadar çıkabiliyor ve 85 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor.
Şirketten yapılan açıklamada Xiaomi'nin Türkiye'de satışta olna ürünlerinin güncel fiyatları açıklandı. Ayrıca, açılış kapsamında İstanbul Forum mağazasında aşağıdaki ürünlerin fiyatlarına ek yüzde 15 indirim sunulacağı da paylaşıldı.
Redmi 6A 2+16GB
₺999,00
Redmi 6A 2+32G
₺1.099,00
Redmi 6 3+32G
₺1.299,00
Redmi 6 3+64G
₺1.349,00
Redmi 6 4+64G
₺1.399,00
Redmi S2 3+32G
₺1.399,00
Redmi S2 4+64G
₺1.699,00
Mi A2 Lite 3+32G
₺1.599,00
Mi A2 Lite 4+64G
₺1.799,00
Redmi Note5 3+32G
₺1.599,00
Redmi Note5 4+64G
₺1.799,00
Redmi Note 6 Pro 3+32G
₺1.799,00
Redmi Note 6 Pro 4+64G
₺1.999,00
Mi A2 4+32G
₺1.999,00
Mi A2 4+64G
₺2.199,00
Mi A2 6+128G
₺2.499,00
Pocophone F1 6+64
₺2.999,00
Pocophone F1 6+128
₺3.199,00
Mi 8 6+64G
₺3.699,00
Mi 8 6+128G
₺3.999,00
Mi MAX 3 4+64G
₺2.399,00
Redmi 5 Plus 3+32G
₺1.499,00
Redmi 5 Plus 4+64G
₺1.699,00
Mi 8 Lite 4+64G
₺1.999,00
Mi 8 Lite 6+128G
₺2.299,00
Black Shark 6+128G
₺3.999,00
MI 8 Pro
₺4.999,00
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