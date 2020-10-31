Teknoloji meraklıları tanıtımı gerçekleştirilen Xiaomi POCO X3 NFC özelliklerini ve fiyatını merak ediyor. Ekim ayında Türkiye'de satışa çıkması beklenen Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nedir? Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar?

XİAOMİ POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ

Ekran

"120 Hz" 6,67 FHD+ LCD

İşlemci

Snapdragon 732G

RAM

6 GB

Depolama

64 GB / 128 GB

Ön kamera

20 megapiksel

Arka kamera

64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik

İşletim sistemi

Android 10

Pil

5.160 mAh

Boyut

165.3 x 76.8 x 9.4mm

Ağırlık

215 gram

XİAOMİ POCO X3 NFC FİYATI

Elektronik cihaz satışı yapan sitelerdeki fiyatlara göre:

POCO X3 NFC'nin 64GB 3.499 TL

POCO X3 NFC 128 GB 3.599 TL.