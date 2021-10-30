Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine geçtiğimiz günlerde son verildi. Koeman'ın yerine şu sıralarda Al Sadd takımını çalıştıran Xavi Hernandez'in getirilmesi bekleniyordu. La Liga ekibine Al Sadd cephesinden kötü haber geldi.

Al Sadd, bir açıklama yayınlayarak Xavi Hernandez'in kulüpte kalacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

"Son günlerdeki söylentilere yanıt olarak; Xavi'nin kulüple 2 yıllık sözleşmesi olduğunun ve gelecek maçlarımıza odaklandığının bilinmesini isteriz."

Altyapısından çıktığı Barcelona'dan 2015 yılında ayrılarak Al Sadd'a transfer olan Xavi, bu kulüpte 2019'dan bu yana teknik direktörlük yapıyor. Al Sadd'da 7 kupa kazanan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ligde 34 maçtır kaybetmiyor.