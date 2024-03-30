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        Haberler Spor Futbol Almanya Xabi Alonso'dan gelecek sezon açıklaması! - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'dan gelecek sezon açıklaması!

        Bayern Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, takımdan ayrılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:36
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        Xabi Alonso kararını verdi!
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        Bayer Leverkusen ile şampiyonluğa koşan ve Bayern Münih ile Liverpool'un ciddi olarak gündeminde olan Xabi Alonso geleceğine dair açıklamada bulundu.

        42 yaşındaki teknik direktör, düzenlediği basın toplantısında ayrılık iddialarını yalanladı.

        "LEVERKUSEN'DE KALMAYA KARAR VERDİM"

        "Leverkusen'de bulunduğum zaman boyunca hakkımda bir çok spekülasyon ortaya atıldı. Bu süreçte birçok zor maç oynadık. Milli maç arasında geleceğimle ilgili düşünmek için zamanım oldu. Gelecek sezon da Leverkusen'de kalmaya karar verdim. Kararımı alırken birçok parametreyi hesapladım ve Leverkusen'de devam etmenin benim için doğru karar olduğu sonucuna vardım. Kulüpteki tüm çalışanlar bana saygı duyuyor. Genç bir teknik adamım ve doğru yerde işime devam etmek istiyorum. İsmimin güçlü bağım olduğu kulüplerle anılmasını doğal karşılıyorum. Fakat şu aşamada onlar hakkında konuşmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Genç olduğum için geleceğin neler getireceğini zaman gösterecek. İlk tam sezonumda kulüple, oyuncularla büyümek istiyorum. Leverkusen ile hedeflerimize ulaşmamız için yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor."

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