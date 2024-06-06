X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor - Teknoloji Haberleri

X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor - Teknoloji Haberleri

REKLAM advertisement1

New York Post'ta yer alan habere göre şirket, X kullanıcılarına ilgi alanlarına bağlı olarak hem kısa hem de daha uzun videolar içeren bir video akışının sunulacağı bir özelliği tanıtmaya hazırlanıyor.

İsmini açıklamayan X'teki kaynaklar bu özelliğin, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriğini tek sekme altında bir akışta düzenleneceğini ifade etti. Beta sürümünün bu yaz sonunda belirli bir kullanıcı grubuna sunulması bekleniyor.

Platformun sahibi Elon Musk, Ekim 2022'de eski adıyla Twitter olan X'i satın aldığından beri, eski 10 saniyelik video uygulaması Vine'ın güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmek istiyordu.

X daha önce de büyük spor ve medya şirketleriyle anlaşmalar yapmıştı. X özel içerik oluşturmak için WWE, PGA, NBA, Condé Nast, NFL ve WNBA ile anlaşmalar imzalamış; Paris Hilton gibi isimleri de özel içerik için çalışacaklarını duyurmuştu.