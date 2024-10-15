X'ten 'Solcu Gazete' hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama

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Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilen "Solcu Gazete" isimli hesap hakkında X, Global Affairs hesabından bir açıklama yayımladı.

Hesabın kapatılmasına ilişkin kararın "hukuksuz" olduğu öne sürülen açıklamada X için "Herkes için ifade özgürlüğünü savunmaya adamış platform" tanımı yapıldı.

We object to a decision from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block a news organization within Türkiye. Providing a platform committed to defending everyone’s right to free speech is paramount at X, and we believe this decision from the Turkish… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) October 15, 2024