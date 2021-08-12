Marvel Comics'in X-Men karakterlerinden uyarlanan X-Men: Dark Phoenix filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Senaryosunu da Simon Kinberg'in kaleme aldığı X-Men: Dark Phoenix filminin dağırımı Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından yapılmıştır. İşte X-Men: Dark Phoenix filmi konusu ve oyuncuları

X-MEN: DARK PHOENİX OYUNCULARI KİM?

James McAvoy

Michael Fassbender

Jennifer Lawrence

Nicholas Hoult

Tye Sheridan

Sophie Turner

Alexandra Shipp

Kodi Smit-McPhee

Evan Peters

X-MEN: DARK PHOENİX FİLMİ KONUSU NE?

X-Men: Dark Phoenix filmi, çocukluğundan itibaren Jean Grey'in hikâyesine ve sahip olduğu güçlerin onu mahvederek nasıl Dark Phoenix'e dönüştürdüğüne odaklanıyor.