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        Haberler Ekonomi Teknoloji X, ilk defa şeffaflık raporu paylaştı - Teknoloji Haberleri

        X, ilk defa şeffaflık raporu paylaştı

        Sosyal medya platformu X'in, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'a satılmasından ardından ilk defa şeffaflık raporu paylaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 01:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:20
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        X, ilk defa şeffaflık raporu paylaştı
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        X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

        Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

        Platformdaki hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre 3 kattan fazla arttığı gözlemlendi.

        2022'nin ilk 6 ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

        Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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