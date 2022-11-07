ABD ile Rusya arasında gizli görüşme

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Wall Street Journal'dan Vivian Salama ve Michael R. Gordon'ın özel haberine göre yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile temas halinde olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Sullivan'ın Rus hükümetindeki mevkidaşı Nikolai Patrushev ile de konuştuğunu ekledi.

Yetkililer bunun amacının krizin tırmanma riskine karşı önlem almak ve iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu ve Ukrayna'daki savaşın çözümünü tartışmak ile ilgili olmadığını söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan'ın Ushakov veya Patrushev ile gizli görüşmelerde bulunup bulunmadığı sorulduğunda, "İnsanlar çok şey iddia ediyor" dedi ancak daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Kremlin ise yorum talebine yanıt vermedi. Beyaz Saray, Sullivan'ın Patrushev ile konuştuğu Mart ayından bu yana, Sullivan ile herhangi bir üst düzey Rus yetkilisi arasındaki herhangi bir görüşmeyi kamuoyu önünde kabul etmemişti.

Kamuya açıklanmayan görüşmeler; Washington ile Moskova arasındaki diplomatik temasların azalması ve Putin'in Rus topraklarını korumak için nükleer silahları kullanabileceğini ima etmesiyle geldi. Ukrayna'ya desteğe ve Rusya'ya cezalandırıcı yaptırımlara rağmen, Beyaz Saray, belirli ulusal güvenlik çıkarlarına ulaşmak için Moskova ile bir düzeyde teması sürdürmenin zorunlu olduğunu söyledi.

Bazı ABD'li yetkililer, mevcut diplomatik ve askeri ortamdaki görüşmelerin verimli olmayacağını düşünmelerine rağmen, Sullivan'ın, yönetim içinde Rusya ile iletişim hattını zorlamasıyla bilindiğini söyledi.

Yetkililer, aramaların kesin tarihlerinin, sayısının ya da verimli olup olmadıklarına dair bir açıklamada ise bulunmadı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı, İHA ve Associated Press'ten servis edilmiştir.