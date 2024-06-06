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        Haberler Dünya Wall Street Journal ABD Başkanı Biden'ın akıl sağlığına ilişkin hazırladıkları raporu paylaştı | Dış Haberler

        Wall Street Journal ABD Başkanı Biden'ın akıl sağlığına ilişkin hazırladıkları raporu paylaştı

        Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlanan 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın akıl sağlığı ve yaşı sıkça gündem oluyor. Biden'ın yaşı, seçmenler için de büyük bir endişe kaynağı oluştururken, WSJ bu kapsamda aylarca süren çalışmanın ardından hazırladıkları raporu paylaştı. Rapora göre, Biden'la vakit geçiren kişiler son aylarda Biden'ın çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 08:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:41
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        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
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        The Wall Street Journal, "Kapalı Kapılar Arkasında Biden Kayma Belirtileri Gösteriyor" başlıklı haberinde, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partililerinin de bulunduğu 45 kişiyle görüştü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığına ilişkin bir rapor yayımladı.

        "ÇOK SESSİZ KONUŞUYOR, SÖYLEDİKLERİ GÜÇLÜKLE ANLAŞILIYOR"

        Aylarca süren rapora göre, Biden'la vakit geçiren kişiler son aylarda Biden'ın çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını söyledi.

        81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın, yaşı ve sağlığı konusu sık sık gündeme geliyor, bu yüzden WSJ'nin haberinin önemli olduğu düşünülüyor. Ülkede yapılan anketler yeniden seçime girmeye hazırlanan Biden'ın yaşının seçmenler arasında büyük bir endişe kaynağı olduğunu gösteriyor.

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        WSJ haberinde, Ocak ayında Kongre liderleriyle Ukrayna'ya sağlanacak finansman üzerine yapılan görüşmelerde Biden çok alçak sesle konuştu, defalarca notlarına baktı ve "bazen gözlerini o kadar uzun süre kapattı ki, odadaki bazı kişiler onun uyuyup uyumadığını merak etti"

        Biden'ın görüşmelerdeki davranışlarının ve ayrıntılara hakimiyetinin güne göre değiştiği ifade edildi.

        Beyaz Saray yetkilileri ve Biden'ın müttefikleri raporu eleştiren açıklamalarda bulundu.

        ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: ETKİLİ İŞ YAPMA BECERİSİNE SAHİP DEĞİL

        WSJ raporunun ardından Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo da Biden'ın akıl sağlığı ve yaşına ilişkin değerlendirmede bulundu. Pompeo bunu söylemekten hiç keyif almadığını belirterek, Biden'ın etkili bir şekilde iş yapma becerisine sahip olmadığını söyledi.

        Bunun özel görüşmelere gerek kalmadan kamuya açık görüşmelerde de belli olduğunu ifade eden Pompeo, "Her liderin sahip olması gereken temel becerilere sahip değil. Bunu insanlarla nasıl etkileşim kurduğundan anlayabiliriz, bu anlar onun sadece yaşlandığını ve tüm yeteneklerinin yerinde olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
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