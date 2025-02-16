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        Haberler Spor Motor Sporları WRC WRC'de İsveç Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı - Motor Sporları Haberleri

        WRC'de İsveç Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı

        Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun ikinci ayağı İsveç Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:00
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        WRC'de İsveç Rallisi'ni Evans kazandı
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        İsveç'te düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi 2 saat 33 dakika 39.2 saniyede tamamlayan Büyük Britanyalı Evans, sezonun ilk, WRC kariyerinin 10. galibiyetini elde etti.

        Aynı takımdan Japon Takamoto Katsuta, Evans'ın 3.8 saniye gerisinde ikinci, Hyundai Shell Mobis ekibinden Belçikalı Thierry Neuville ise liderin 11.9 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Bu galibiyetle puanını 61 yapan Evans, pilotlar klasmanında Fransız Sebastien Ogier'nin (Toyota Gazoo) 28 puan önünde liderliğe yükseldi.

        WRC'nin üçüncü ayağı, 20-23 Mart'ta Kenya'da düzenlenecek.

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