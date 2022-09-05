Beşiktaş dün akşam oynanan Ankaragücü deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Maç sonrası yaşanan olaydan sonra takımın golcü isimlerinden Wout Weghorst, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum, bunu seviyorum. Yine de bu durum kabul edilemez. Çok talihsiz bir olay yaşandı, Cenk'e biri vurdu. Türkiye çok güzel bir ülke. Süper Lig'in daha çok gelişmesi için bunun en ağır şekilde cezalandırılması lazım ki bir daha yaşanmasın. Bence kabul edilemez şeyler yaşandı." dedi.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
7 Ağustos 1992 yılında dünyaya gelen ünlü futbolcunun tam adı Wout François Maria Weghorst olarak bilinmektedir. Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Weghorst, forvet pozisyonunda top koşturmaktadır. 2025 yılına kadar Burnley'de olacak olan golcü, 10 yıldır profesyonel olarak futbol ile ilgilenmektedir. 1.97 boya sahip olan Wout Weghorst, evli ve 3 çocuk babasıdır.
WOUT WEGHORST HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
30 yaşında olan Wout Weghorst, futbol kariyerine NEO Borne takımında başlamış ve sonrasında Willem II!'nin alt yapısına girmeye hak kazanmıştır. Burada A takıma yükselemeden Emmen'e transfer olan ünlü isim, 2013-2014 sezonunda takımında 66 maçta 21 gol atmıştır. Sezon bitiminde Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik bir tablo oluşturmuştur. 2015-2016 sezonunda 1.5 milyon euro bedelle AZ Alkmaar'a transfer olduktan sonra Bundesliga'nın radarına giren Weghorst, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzalamıştır. 2021-2022 sezonunda Burnley'e geçen isim, 20 maça çıktıkran sonra Süper Lig kulübü Beşiktaş'a transfer oldu. Weghorst'un bonservisi 2025 yılına kadar Burnley'de kalacak. Siyah-beyazlı kulüp, 1 yıllığına bedelsiz kiraladığı Hollandalı golcüyle, yıllık 2 milyon 800 bin euro garanti ücretle anlaşmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!