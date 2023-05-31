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Haberler Girişimcilik

Workup oyun girişimcilerine de kapı açacak

Türkiye İş Bankası’nın, oyun dikeyindeki startupların ölçeklenmesine, hızlanmasına, yatırıma erişimine ve görünürlüğüne katkı sağlaması hedeflenen yeni programı için başvurular açıldı

Giriş: 31.05.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
Workup oyun girişimcilerine de kapı açacak
HABERTURK.COM

Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası, oyun dikeyindeki yeni programına, eğitim amaçlı oyun üreten stüdyo ve startupları beklediğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası’nın Workup markası ile desteklediği Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu.

Program, oyun ekosisteminde Türkiye'nin yeni unicorn girişimlerini keşfetmeyi ve eğitici oyunlar ile geleceğin yetkinliklerinin kazanımını hızlandırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Oyun alanında faaliyet gösteren startupların ve oyun stüdyolarının eğitim amaçlı ürettikleri veya program süresince üretecekleri oyunların geliştirileceği ve ölçeklendirileceği programın 6 ay süreceği kaydedildi.

Yalnızca girişimlere destek olmakla sınırlı kalmayacak programın, bir eğitim oyunları topluluğu yaratmayı da amaçladığı aktarıldı. Programın başvurularının 11 Haziran 2023’e kadar devam ettiği belirtildi.

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