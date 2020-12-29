3 günde 85 milyon dolar

Warner Bros, kısa bir süre önce filmlerini dijital platformlarda sinema salonlarıyla eş zamanlı olarak gösterime çıkaracağını açıklamıştı. Kimisi bu durumu sinemanın yok olacağı şeklinde kimisi de çağın gerekliliği olarak yorumlamıştı.
Sinema sektörünün yetkin kişileri Habertürk'e yaptıkları açıklamada WarnerBros'un bu kararının yansımalarının nasıl olacağı yönünde görüşlerini 'Devrim mi Ölüm mü?' başlıklı haberimiz için dile getirmişti.
'WonderWoman 1984', dijital platformda ve sinema salonlarında eş zamanlı olarak gösterime girdi.
Yaklaşık 40 ülkede izleyiciyle buluşan film, 85 milyon dolarlık açılış yaptı.
'WonderWoman 1984'ün hasılatının 16 milyon 700 bin doları salonların % 35'inin açık olduğu ABD'de sağlandı. Üstelik New York,LosAngeles, San Francisco,Chicago ve Philadelphia gibi büyük şehirlerde sinema salonlarının tamamen kapalı olmasına rağmen.
'WonderWoman 1984', 53 milyon dolarlık hasılatla açılan 'Tenet'i geçerek pandemi sürecinin en iyi açılışına sahip oldu.
ABD'de diğer filmlerin hafta sonu hasılatları şöyle;
News of theWorld... 2.4 milyon dolar
TheCroods: A New Age... 1.73 milyon dolar
MonsterHunter...1.1 milyon dolar
PromisingYoungWoman... 680 bin dolar
200 milyon dolar harcanan, PattyJenkins'in yönettiği, başrolleriGalGadot,Chris Pine, KristenWiig,PedroPascal,ConnieNielsen ve RobinWright'in paylaştığı 'WonderWoman 1984'ün masrafının yaklaşık yarısını 3 günde çıkarması, sinema salonu - dijital platform ikilemi arasında oldukça belirleyici oldu.
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