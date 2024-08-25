Wolverhampton: 2 - Chelsea: 6 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Molineux Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 6-2'lik skorla Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49, 58 ve 63. dakikalarda Chukwunonso Madueke, 2'de Nicolas Jackson, 45'te Cole Palmer ve 80. dakikada Joao Felix attı. Wolverhampton'un gollerini ise 27'de Matheus Cunha ve 45+6'da Jorgen Strand Larsen kaydetti.

PALMER İLE MADUEKE DAMGA VURDU

Chelsea, ikinci yarıda Madueke ile adeta fırtına gibi esti. Madueke, 49, 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçı bir anda 5-2'ye taşıdı. Madueke'nin 3 golünde de asistler Cole Palmer'den geldi. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu.

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Chelsea'de yeni transfer Joao Felix, sonradan oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız, 80. dakikada takımının altıncı golünü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, deplasmandan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Wolverhampton, ligde ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Nottingham Forest deplasmanına gidecek.