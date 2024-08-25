Son dakika haberi Hizbullah lideri Nasrallah'tan operasyon açıklaması
Hizbullah lideri Nasrallah: Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsraildeki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrailin Glilot Askeri İstihbarat Üssünü hedef aldık.
Hizbullah lideri Nasrallah "Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazzeye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor. İsraile saldırının erteleme nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi, İsraile saldırıları durdurması için fırsat vermek istedik." açıklamasında bulundu.
HİZBULLAH'IN BOMBALADIĞI AKKA'DA SON DURUM
İsrail Elektrik Şirketi, Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki Akka'yı bombalaması sonucu saatlerce süren elektrik kesintisinin ardından kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.
İsrail’deki Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Elektrik şirketi, Hizbullah’ın sabah saatlerindeki saldırıları sonucu bölgedeki elektik hatlarının zarar gördüğü ve Akka kentinin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.
Şirket, hasarın genel olarak onarıldığı ve kente yeniden elektrik verilmeye başlandığını kaydetti.
İsrail basınına göre, Hizbullah’ın sabah saatlerinde İsrail’e gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar neticesinde Akka kentinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.
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