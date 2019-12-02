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Netmarble Türkiye’nin, popüler FPS (First Person Shooter-Birinci Şahıs Nişancı) oyunu Wolfteam için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan Wolfteam Türkiye Kupası ezeli derbiyle final yaptı.

1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımlarını Estanbul Gaming Center’da karşı karşıya getiren final mücadelesinde şampiyonluk kupasına uzanan Galatasaray Espor 35 Bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

WolfteamTürkiye Kupası lig aşamasını 48 puanla rekor kırarak lider tamamlayan 1907 Fenerbahçe Üst Kodu haritasında başlayan maçı 16-13’lük sayıyla kaybetti. 1907 Fenerbahçe Şehir Meydanı haritasında oynan ikinci maçı 16-8 skorla kazanarak durumu eşitledi.

Saray Haritası’nda oynanan üçüncü maçı Galatasaray Espor 16-7 kazanarak tekrar öne geçti ancak büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü maçın oynandığı İstasyon Haritası’nda maçı 16-15 ile 1907 Fenerbahçe kazandı ve durumu 2-2’ye getirdi. Kapadokya Haritası’nda oynanan beşinci ve son maçta Galatasaray Espor oyuna ağırlığını koydu ve maçı 16-11 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

ŞAMPİYON DEĞİŞTİ AMA KAPTAN AYNI...

Şampiyonluk kupasını Galatasaray EsporTakım Kaptanı Cenk ‘CombatStar’ Erşahin’e Netmarble EMEA Pazarlama ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü takdim etti. Son 3 yıldır 1907 Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu turnuvada Galatasaray Espor ilk defa rakibine üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

Bu yıl kupayı alan Galatasaray Espor takım kaptanı Cenk ‘CombatStar’ Erşahin geçen yıl da 1907 Fenerbahçe’nin kaptanı olarak kupaya uzanmıştı.

‘2020’YE YENİLİKLERLE HAZIRLANIYORUZ’

Wolfteam Türkiye Kupası Finali’ni değerlendiren Netmarble EMEA Pazarlama ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü, “Final, büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Wolfteam severler heyecanı ve tansiyonu yüksek bir maç izlediler. Şampiyonluk son ana kadar el değiştirdi” dedi.

Üzümcü, “Wolfteam olarak amacımız her yıl espora desteğimizi ve yatırımlarımızı artırarak oyunseverlere eğlenceli bir sezon geçirmelerini sağlamak. 2020 sezonunda da yenilikler ve sürprizlerle dolu daha çekişmeli bir lig olması için hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.