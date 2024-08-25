Wolfsburg: 2 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 20'de Jamal Musiala, 65'te Jakup Kaminski (kk) ve 82. dakikada Serge Gnabry attı. Wolfsburg'un gollerini ise 47 (p) ve 55'te Lovro Majer kaydetti.

SACHA BOEY ASİST YAPTI

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, Musiala'nın attığı golde asist yaptı. Fransız oyuncu, Wolfsburg'un 47. dakikada penaltıdan attığı golde penaltıya sebep olan isim oldu. Genç sağ bek 65. dakikada yerini Müller'e bıraktı.

KIM MIN-JAE OYNADI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae de maça 11'de başladı ve 81. dakikada yerini Eric Dier'e bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Holstein Kiel deplasmanına gidecek.