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        Haberler Dünya Witkoff İsrail'e gidecek | Dış Haberler

        Steve Witkoff İsrail'e gidecek

        ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de yaşanan insani durumu görüşmek üzere İsrail'e gideceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:46
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        Witkoff İsrail'e gidecek
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki durumu görüşmek için İsrail'e gideceği belirtildi.

        Amerikan Axios sitesinin, üst düzey iki isme dayandırdığı haberine göre, Witkoff'un bugün İsrail'e uçması bekleniyor.

        Witkoff'un aylar sonra İsrail'i ziyaret edeceğine dikkati çekilen haberde, ziyaretin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için müzakerelerin çıkmaza girdiği ve İsrail'in insani yardım girişini kısıtlaması nedeniyle ortaya çıkan insanlık felaketinin en kötü boyuta ulaştığı bir dönemde gerçekleşeceği ifade edildi.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle Witkoff arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Gazze'deki insani durumun ve muhtemel çözümlerin ele alınacağı belirtildi.

        Habere göre, ABD'li bir yetkili, Witkoff'un Gazze'ye de giderek Gazze İnsani Yardım Vakfı (Gaza Humanitarian Foundation-GHF) yardım merkezlerini ziyaret edebileceğini ileri sürdü.

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de yaşananlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istediğini aktaran ABD'li yetkililer, "Başkan, Gazze'deki sivillere nasıl daha fazla yardım ulaştırılacağının yolunu bulmak için Gazze'deki insani durum hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor." iddiasında bulundu.

        - Gazze "açlıktan" ölüyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

        Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler arttığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

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        Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

        Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

        Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

        İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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