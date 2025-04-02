Wisconsin'da Elon Musk'ı üzen haber: Yargıç seçimini Demokratlar kazandı

ABD tarihinin en pahalı yargı seçiminde gülen taraf Elon Musk ve Trump'a rağmen Demokratlar oldu.

Wisconsinli seçmenler Demokratların desteklediği Susan Crawford'u eyalet Yüksek Mahkemesi'ne seçerek mahkemenin 4-3'lük liberal çoğunluğunu korudu ve muhafazakar rakibini destekleyen Başkan Donald Trump ve milyarder müttefiki Elon Musk için bir kayıp yaşandı.

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New York Üniversitesi Brennan Center'a göre, Trump'ın başkanlığı için erken bir referandum olarak görülen seçim kampanyası, adaylar, eyalet partileri ve dış gruplar tarafından harcanan 90 milyon dolardan fazla parayla ABD tarihinin en pahalı yargı yarışması haline geldi.

Eyalet yargıcı olan Crawford, eski bir Cumhuriyetçi eyalet başsavcısı ve aynı zamanda eyalet yargıcı olan muhafazakâr Brad Schimel'i mağlup etti ve Schimel, Crawford'a yaptığı bir telefon görüşmesi ve destekçilerinin önünde yaptığı bir konuşmayla yenilgiyi kabul etti.

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Crawford %55'e %45'lik bir farkla önde bitirdiği yarışta rakibine 178 bin oyluk bir fark attı.

Musk ve ona bağlı siyasi gruplar Schimel'i desteklemek için 21 milyon dolardan fazla para harcadı.

Crawford yarışı kendisi ile eyalet dışından gelen milyarder arasındaki bir mücadele olarak tanımladı: "Size söylemeliyim ki, Chippewa Falls'ta büyüyen küçük bir kız olarak, adalet ve Wisconsin için dünyanın en zengin adamıyla mücadele edeceğimi asla hayal edemezdim. Ve kazandık! Wisconsinliler demokrasimize, adil seçimlerimize ve Yüksek Mahkememize yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyı savuşturdu. Wisconsin ayağa kalktı ve yüksek sesle adaletin bir fiyatı olmadığını, mahkemelerimizin satılık olmadığını söyledi."