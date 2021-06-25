Windows 11 için geri sayım başladı. Tüm dünyada merakla beklenen Windows 11 ile ilgili merakla beklenen açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...
KARŞINIZDA WINDOWS 11...
Windows 11'de Başlat Menüsü, sızıntılarda gördüğümüz gibi ortaya taşınıyor. Bu bizleri MacOS'u hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft, Windows 11'in dark modunu elden geçirdiğini ve temaları yenilediğini söylüyor. Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.
ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ
Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.
Edge tarayıcısında da bazı yenilikler var. Edge'de açtığınız tüm sekmeleri görmeyi kolaylaştırmak için dikey sekmeler geliyor. Ayrıca artık Teams de Windows 11'in içine entegre edilmiş durumda.
WINDOWS 11'DE WIDGET DÖNEMİ
Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.
Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.
WINDOWS 11'İN OYUN GELİŞTİRMELERİ
Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API’si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.
MICROSOFT STORE VE ANDROID SÜRPRİZİ
Microsoft Store yeniden tasarlandı. Android uygulamaları Store'a ekleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.
"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"
Windows 11'in tanıtımı sonrası Microsoft CEO'su Satya Nadella sahneye çıktı. Nadella, "Bugün size gösterdiklerimiz beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.
WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK, WINDOWS 11 ÜCRETSİZ Mİ?
Henüz geliştirme aşamasında olan Windows 11 kullanıma sunulmadı. Microsoft önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açacak. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanan bütün cihazlar yeni Windows 11'i ücretsiz olarak yükleyebilecek.
WINDOWS 11'İ NASIL İNDİRİLİR?
Windows 11'i geliştirici olarak indirmek için Microsoft'un Windows Insider programına katılmak gerekiyor. Windows Insider'a katılmanın birden fazla yolu bulunuyor. İlk olarak Windows 10'a sahip bir cihazla direkt başvuru yapabilirsiniz. Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Ayarları (sol en altta) adımlarını takip ederek başvuru yapabilirsiniz.
WINDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
|Donanım gereksinimleri
|Mnimum belirtimler
İşlemci:
1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)
RAM:
4 gigabayt (GB)
Depolama:
64 GB veya daha büyük depolama cihazı
Not: Daha fazla ayrıntıyı aşağıdaki "Windows 11 işletim sistemini güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" kısmında bulabilirsiniz.
Sistem üretici yazılımı:
UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli
TPM:
Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0
Grafik kartı:
WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu
Ekran:
Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit
İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları:
Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir.
Windows 11 Home'da bir cihazı S modundan çıkarmak için de internet bağlantısı gerekir. S modu hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.
Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.
Windows 11 işletim sisteminin bazı özellikleri, yukarıdaki minimum gereksinimler kısmında belirtilenlerden yüksek gereksinimlere sahiptir. Aşağıda önemli özelliklerin gereksinimleri hakkında ek bilgiler verilmiştir:
KALDIRILAN ÖZELLİKLER
Windows 10'dan Windows 11 işletim sistemine yükseltme yaptığınızda veya bir Windows 11 güncelleştirmesi yüklediğinizde bazı özellikler kullanım dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Etkilenen önemli özelliklerden bazıları hakkında bilgi için lütfen aşağıdakileri inceleyin:
Aşağıdaki uygulamalar yükseltme sırasında kaldırılmayacak ancak yeni cihazlarda veya Windows 11 işletim sistemi temiz yüklendiğinde artık yüklü olmayacaktır. Bunlar Store'dan indirilebilecektir:
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