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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali'ne geliyor

        Wim Wenders ve Koji Yakusho İstanbul Film Festivali'ne geliyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, MUBI işbirliğiyle, 26 Nisan Cuma gana dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya'nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho'yu ağırlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 00:09 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:09
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        Wim Wenders Film Festivali'ne geliyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, MUBI işbirliğiyle, dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japonya’nın en tanınmış ve saygın oyuncularından Koji Yakusho’yu ağırlıyor.

        Wim Wenders ve Koji Yakusho Basın Toplantısı

        43. İstanbul Film Festivali kapsamında, Wim Wenders ve Koji Yakusho katılımıyla 26 Nisan Cuma günü saat 14.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir basın toplantısı düzenlenecek.

        Basın toplantısına konuşmacı olarak, Wim Wenders ve Koji Yakusho'nun yanı sıra İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ile MUBI'nin kurucusu ve CEO'su Efe Çakarel katılacak. Toplantının moderatörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan üstlenecek. Toplantıda İngilizceden Türkçeye simultane çeviri yapılacak.

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        Festivalin Sinema Onur Ödülleri Wim Wenders ile Koji Yakusho’ya

        Festivalde, dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders’in üç filmi gösterilecek: Koji Yakusho’nun başrolünde harikalar yarattığı, Japonya’nın Oscar adayı Mükemmel Günler, 50. yılında restore edilen kopyasından gösterilecek Alice Kentlerde ile Cannes’da prömiyerini yapan, Alman sanatçı Anselm Kiefer’in yaşamını ve sanat yolculuğunu mercek altına alan son filmi Anselm. Wenders’e Anselm filminin 26 Nisan Cuma günü 21.30’da Atlas 1948’de gerçekleştirilecek gösterimi öncesinde Sinema Onur Ödülü takdim edilecek. Wenders, ayrıca festival kapsamında bir festival sohbeti de gerçekleştirerek izleyicilerle buluşacak.

        Neredeyse üstlendiği her rolle ödüle layık görülen Yakusho, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle İstanbul’a geliyor. Filmografisinde öne çıkan dört filmiyle festival programında yer alıyor: 13 Suikastçı (Takashi Miike), Gökyüzünün Altında (Miwa Nishikawa), Aşka Davet (Masayuki Suô) ve oyunculuğuyla Cannes’da En İyi Erkek Ödülü’nü kazandığı Mükemmel Günler festivalde izleyiciyle buluşacak. Koji Yakusho’ya, Mükemmel Günler filminin 27 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Atlas 1948’de gerçekleştirilecek gösteriminden önce Sinema Onur Ödülü takdim edilecek.

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        #İstanbul Film Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
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        #Wim Wenders
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