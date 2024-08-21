Wilma Elles, yeni adını açıkladı
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, 2016'da Türk vatandaşı olmuştu. Oyuncu, yeni ismini duyurdu
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Alman oyuncu Wilma Elles, 2008'de 'Türk Usulü' filminde rol aldıktan sonra, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle geniş çevrelerce tanınmış ve kariyerine Türkiye'de devam etmişti.
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2016'da Türk vatandaşı olan Elles, önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Gecede oyuncuyu, eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de yalnız bırakmadı.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.
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Elles; "İsmim Mücella oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" dedi.
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Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti anneye verilmişti.
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Oyuncu, 16 Aralık 2022'de Avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti.
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