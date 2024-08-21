Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu: yeni adını açıkladı - Magazin haberleri

        Wilma Elles, yeni adını açıkladı

        'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, 2016'da Türk vatandaşı olmuştu. Oyuncu, yeni ismini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 09:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Alman oyuncu Wilma Elles, 2008'de 'Türk Usulü' filminde rol aldıktan sonra, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle geniş çevrelerce tanınmış ve kariyerine Türkiye'de devam etmişti.

        • 2

          2016'da Türk vatandaşı olan Elles, önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Gecede oyuncuyu, eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de yalnız bırakmadı.

        • 3

          Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

        • 4

          Elles; "İsmim Mücella oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" dedi.

        • 5

          Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti anneye verilmişti.

        • 6

          Oyuncu, 16 Aralık 2022'de Avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Mahkemeye başvurdu
        Mahkemeye başvurdu
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Habertürk Anasayfa